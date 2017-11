Et talegenkendelsesmodul skal gøre livet lettere for de hospitalsafdelinger i Region Hovedstaden, hvis klinikere skriver mest fritekst i journalsystemet Sundhedsplatformen. Det foreslår De Radikale nu til udvalgsbehandling for regionens budget for 2018.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Lange fritekstbeskrivelser tager tid for klinikerne at skrive ind i Region Hovedstadens nye elektroniske patientjournal, Sundhedsplatformen. Det er mange klinikere kede af, så i et forsøg på at komme det kritikpunkt i møde, foreslår regionens Radikale nu, at regionen investerer i et talegenkendelsesmodul, der stilles til rådighed for de faglige specialer, hvor man i særligt […]