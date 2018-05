Psykiatriprojekt udvider efter rekordstor bevilling

Forskningsprojektet iPSYCH på Aarhus Universitet har for tredje gang modtaget en bevilling på 120 mio. kr. fra Lundbeckfonden.

Det skriver Aarhus Universitet på sin hjemmeside.

Forskningsprojektet iPSYCH er Lundbeckfondens Initiativ for integreret psykiatrisk forskning, som kortlægger de faktorer, der spiller ind ved skizofreni, bipolar lidelse, depression, autisme og ADHD.

Bevillingen betyder, at forskningsprojektet fortsat er verdens førende inden for psykiatrisk forskning, og det vækker glæde hos professor og læge Preben Bo Mortensen, der er videnskabelig leder af projektgruppen.

»Den nye bevilling skal bruges til at udvide studiet, så det kommer til at omfatte mange flere mennesker. Derudover skal pengene også helt praktisk bruges til at lønne dem, der analyserer de rige data, vi har indsamlet. Det betyder, at rigtig mange af pengene bliver ved med at holde projektet i gang og blive større,« siger Preben Bo Mortensen og fortsætter:

»Det ultimative mål er, at det her kommer til at kunne bruges til noget, som kan komme mennesker med psykiske sygdomme til gavn i hele verden.«

En supertanker af data

I 2012 modtog forskningsgruppen den første bevilling på 121 mio kr. og har nu modtaget for i alt 361 mio. kr. fordelt af tre omgange. Det er de største bevillinger, der nogensinde er givet til psykiatrisk forskning i Danmark.

Projektets vigtigste resultater de første år har været at opbygget verdens største datasæt i studier inden for psykiatriområdet. Næste skridt er, at forskningsgruppens 150 medlemmer skal i gang med at analysere og – hvis muligt – konkludere på deres forskningsresultater.

»Rigtig meget af tiden er gået med at bygge den maskine, der skal producere viden om de psykiatriske sygdomme. Vi har jo lavet en supertanker af data, så næste skridt er, at al den data vi har høstet, skal gennemarbejdes og analyseres,« siger Preben Bo Mortensen.

iPSYCH fokuserer især på samspillet mellem arvelige og miljømæssige faktorer, hvor de har kunnet offentliggøre de første signifikante fund om det genetiske grundlag for ADHD, depression og skizofreni.

Projektet udvides

Lundbeckfondens bevilling på 120 mio. kr. betyder, at forskningsprojektet kan blive større og forhåbentligt finde bedre forebyggelsesmuligheder og bedre behandlinger af psykiske sygdomme både nationalt og internationalt.

»Vi er meget glade og taknemmelige for, at vi endnu engang modtager sådan en stor bevilling, men det kom ikke som et stort chok,« siger han.

Et unikum

Forskningsgruppen har siden 2012 publiceret mere end 500 videnskabelige artikler om psykiske lidelser i samarbejde med flere udenlandske forskningsinstitutioner. Baggrunden for alle artiklerne er forklaringen på, hvorfor projektet kan fastholde sin førende og unikke position.

»Det unikke ved os, er, at vi kan studere sygdomme i en hel befolkning med så righoldig data fra de danske registre. Det er koblingen til den nationale biobank, som gør, at vi kan noget, som de ikke kan i andre lande,« siger han.