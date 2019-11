Retspsykiatriske patienter får længere domme end raske kriminelle

Psykisk syge kriminelle får længere domme end raske, fordi dommerne ikke har tillid til, at almenpsykiatrien kan give den nødvendige behandling, viser ny rapport fra Institut for Menneskerettigheder. Men det skader patienterne, pointerer Dansk Psykiatrisk Selskab.

Psykisk syge får ofte forlænget deres behandlingsdomme uden, at de har begået ny kriminalitet. Og forlængelsen bunder ofte i en frygt for, at personen ellers ikke får den behandling, de har ret til og behov for. Det konkluderer Institut for Menneskerettigheder i en ny rapport, Retspsykiatri i et menneskeligt perspektiv, der blandt andet indeholder en […]