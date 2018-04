Landets psykiatere er på grund af massiv mangel på psykiatriske sengepladser tvunget til at udskrive mange ikke-færdigbehandlede patienter.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af en undersøgelse, som Lægeforeningen har gennemført.

58 pct. af de psykiatere, som behandler voksne på sygehusene, oplever mindst én gang om ugen, at de er nødt til at udskrive en patient, som ud fra et lægefagligt synspunkt ville have haft gavn af at blive på sygehuset, viser undersøgelsen, som Lægeforeningen har foretaget blandt 906 psykiatere.

I undersøgelsen angiver 49 pct. af voksenpsykiaterne også, at de mindst én gang om ugen må afvise at indlægge en patient, som ellers ville have haft gavn af at blive indlagt.

»Det er ikke ulovligt, at lægerne vurderer, hvordan de knappe ressourcer bruges mest hensigtsmæssigt, men det, der foregår på mange psykiatriske hospitaler, er ikke i overensstemmelse med god lægepraksis. Og det er uanstændigt overfor patienterne,« siger Lægeforeningens formand, Andreas Rudkjøbing, til Jyllands-Posten.

»Når psykiatere er nødt til at afvise patienter, så betyder det, at ofte svært syge mennesker kommer alt for sent i behandling og dermed bliver endnu mere syge. Udskrives patienter, inden de f.eks. har fået justeret deres medicin, eller der har været tid til at tage hul på et terapeutisk forløb, er der stor risiko for, at de ikke bliver raske og må indlægges igen. Det ville man aldrig acceptere i resten af sundhedsvæsenet, så hvorfor er det sådan i psykiatrien? Det skal der gøres noget for at ændre på nu,« uddyber Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse.

Regeringen har tidligere annonceret, at den barsler med en ny psykiatriplan, og en sådan plan sikrer, at der bliver investeret massivt i psykiatrien, mener Andreas Rudkjøbing.

»Det er vigtigt, at regionerne kan sikre, at der er senge nok til at indlægge patienter med behov og til at beholde patienterne, indtil de er stabile nok til at blive udskrevet,« siger han.