Størstedelen af de danske læger oplever, at de tit er i tvivl, om de har journalført korrekt.

Det fremgår af resultaterne af en rundspørge, som Kantar Gallup har lavet for Lægeforeningen.

Sådan har de spurgt Hvor enig eller uenig er du i, at du tit er i tvivl, om du har journalført korrekt? 24 pct. er enige

32 pct. er overvejende enige

12 pct. er hverken enige eller uenige

21 pct. er overvejende uenige

9 pct. er uenige

56 pct. af de adspurgte læger angiver i undersøgelsen, at de er enten enige eller overvejende enige i, at de tit er i tvivl, om de har journalført korrekt.

30 pct. angiver, at de enten er uenige eller overvejende uenige, at de tit er i tvivl.

Undersøgelsen er gennemført blandt 1.012 læger fra hele landet i perioden 28. marts til 13. april.

Andreas Rudkjøbing, der er formand for Lægeforeningen, tilskriver resultatet den megen virak, der har været omkring journalføring og patientsikkerhed de seneste par år. Dels som følge af den såkaldte strammerpakke og myndighedernes deraf følgende stramning af kursen. Og dels som følge af den såkaldt Svendborg-sag, som der faldt dom i umiddelbart inden rundspørgen fandt sted.

»Styrelsens ageren har rystet lægernes grundvold. Der er en udbredt bekymring for, at man bliver den næste læge, som de farer frem mod med sanktioner. Det giver selvfølgelig en negativ effekt på, hvad lægerne skriver i journalerne,« siger Andreas Rudkjøbing i en pressemeddelelse.

En stor del af de læger, der er i tvivl, angiver, at de er usikre på, om journalen dokumenterer behandlings- og sygdomshistorik i tilfælde af en klage- eller tilsynssag. Lægeformand Andreas Rudkjøbing peger desuden på, at mange læger, udover at være i tvivl, er begyndt at journalføre mere, end de egentlig mener er nødvendigt.

»I sidste ende betyder det, at unødvendig dokumentation stjæler tid fra patienterne. Det er hverken patienterne eller lægerne tjent med. Det er jo spild af dyrebar tid, men det er klart, at man gør det, så man har ryggen fri, hvis myndighederne kommer efter én,« siger Andreas Rudkjøbing.