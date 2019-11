Lægerne i Styrelsen for Patientsikkerhed laver et vigtigt arbejde, understreger lægeformand. Når han er kritisk over for styrelsen, går det på tilsynsformen.

Læger har brug for dygtige læger i Styrelsen for Patientsikkerhed

Hvis jeg siger Styrelsen for Patientsikkerhed, hvad er så det første, du tænker på? »At det er vores tilsynsmyndighed, som er til for at føre tilsyn med både behandlingssteder og enkeltpersoner. Jeg tænker selvfølgelig også på, at det politisk set er en af de mest omdiskuterede styrelser vi har. I Lægeforeningen arbejder vi for at […]