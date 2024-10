Klinisk professor i kardiovaskulær radiologi ved Rigshospitalet og Københavns Universitet Lars Löhn er ved en ceremoni 14. september i Lissabon blevet optaget som Distinguished Fellow ved CIRSE (Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe). I anledningen siger Lars Löhn til Dagens Medicin: »At modtage prisen som Distinguished Fellow fra CIRSE er en stor ære og anerkendelse af det arbejde, vi udfører på vores afdeling. Det er ikke kun en personlig anerkendelse, men også en inspiration for de yngre læger og...