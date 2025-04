Aarhus Universitet og Regionshospitalet i Gødstrup har fået glæde af Morten Schmidt som ny professor i kardiovaskulær epidemiologi og trials på Institut for Klinisk Medicin. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Gennem registerundersøgelser og kliniske lodtrækningsforsøg undersøger Morten Schmidt, hvordan hjertesygdomme opstår, opspores og behandles. Hans forskning spænder fra analyser af bivirkninger og effekter af hjertemedicin til konkrete interventioner, der kan forbedre patienternes forløb eller mindske udgifter ved at optimere arbejdsgange i sundhedsvæsenet. »Vi arbejder blandt andet med at...