Over de kommende år bliver sundhedsreformen implementeret, og det vil især skubbe til hverdagen i almen praksis. Her ventes der massive investeringer i det almenmedicinske tilbud, mens både honorarstrukturen og opgavebeskrivelsen skal laves om – alt imens, at der skal uddannes markant flere speciallæger i almen medicin end i dag. Og det får nu indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) til at udpege en ny ekspert-ambassadør fra almen praksis, som skal hjælpe sundhedsreformen godt på vej. Her er valget faldet...