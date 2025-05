37-årige læge og ph.d. Line Uhrenholt fra Aalborg Universitetshospital får Gigtforeningens Ung Forskertalentpris 2025. Line Uhrenholt har stået i spidsen for et stort nationalt studie, der har undersøgt, om patienter trygt kan nedtrappe deres biologiske medicin uden at risikere opblussen af sygdommen. Hendes forskning viser, at det kan de. Hendes forskningsresultater viser, at op mod to ud af tre patienter kan klare sig med mindre biologisk medicin med færre bivirkninger og lavere belastning af sundhedsvæsenet til følge. Det skriver Gigtforeningen...