Den erfarne cheflæge for Akutafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Ole Mølgaard, forlader 1. november sit virke for at gå på pension. Det skriver AUH i en pressemeddelelse. Ole Mølgaard blev uddannet læge i 1989 og specialiserede sig senere i anæstesiologi og akutmedicin. I 2009 blev Ole Mølgaard kursusleder for det første simulationskursus for akutlæger og akutsygeplejersker, som skulle trænes i alle former for kritiske akutte situationer. I 2010 startede Ole Mølgaard, sammen med oversygeplejerske Pia Stie-Svendsen planlægningen af akutafdelingen på AUH,...