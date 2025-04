Karina Jensen overtager permanent roret for Præhospitalt Center. Siden 2022 har Karina Jensen været en del af ledelsen i Præhospitalt Center i Region Sjælland, først som ambulancechef og siden oktober som konstitueret præhospital direktør. Koncerndirektør Martin Magelund Rasmussen ser frem til at fortsætte samarbejdet. »Karina Jensen har et indgående kendskab til hele organisationen og et stærkt værdigrundlag som leder. Hun har vist, at hun er dygtig til at opbygge relationer og netværk, hvilket er afgørende i en tid, hvor sundhedsvæsenet...