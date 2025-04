Radiologisk Afdeling Odense Universitetshospital skal på jagt efter en ny cheflæge, når Ib Erik Jensen går på pension 1. maj 2025. Det skriver Odense Universitetshospital i en pressemeddelelse. Det er et punktum for en lang karriere, der har budt massiv udvikling indenfor radiologi. »Man kan nærmest sige, at vi i min tid er gået fra mørkekammeret og ud i lyset som et nøglespeciale, der er en vital del af rigtigt mange patientforløb på hospitalet. Mulighederne i radiologien er nærmest bare...