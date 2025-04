Fra 1. maj tiltræder Jens Fedder som professor i andrologi ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet. Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Jens Fedder er speciallæge i gynækologi og obstetrik med særlig interesse for andrologi, som handler om mandens anatomi og reproduktive system – noget han har beskæftiget sig med i over 40 år. »Jeg begyndte at forske i andrologi og kønsdifferentiering allerede i min studietid for over 41 år siden. Siden da er der sket enorme...