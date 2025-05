Jakob Kirkegård er ny doktor i kirurgisk behandling af bugspytkirtelkræft på Aarhus Universitets Institut for Klinisk Medicin og Afdeling for mave- og Tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital. Det skriver AU Health i en pressemeddelelse. Jakob Kirkegård forsvarede sin doktordisputats 2. maj, som forener epidemiologi, diagnostik, kirurgisk behandling og prognose – alt sammen med fokus på kampen mod en af de mest dødbringende kræftformer, nemlig bugspytkirtelkræft. Med sin doktorgrad håber Jakob Kirkegård at kunne bane vejen for mere målrettede og effektive behandlingsmetoder...