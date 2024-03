I et nyt forskningsprojekt skal særlige proteiner og antimikrobielle peptider undersøges nærmere, for her kan er være en vej mod ny medicin, som kan behandle medicinresistente bakterieinfektioner. Det er Hårvard Jenssen, professor i Molekylær- og Medicinsk Biologi ved Institut for Naturvidenskab og Miljø på Roskilde Universitet (RUC), der skal lave forskningen, efter han har fået bevilliget 13 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden. Det skriver RUC i en pressemeddelelse. I pressemeddelelsen står der, at FN forudsiger, at i 2050 kan...