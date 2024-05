En tarminfektion med colibakterien STEC er ikke til at spøge med. Under de rette betingelser kan bakterien finde på at producere det meget giftige stof Shiga toxin. Det vil i otte pct. af tilfældene lede til nyreskade, der kan medføre hjerneskade og død. Problemet ved denne type infektion forstærkes af, at vi i dag ikke har gode behandlinger at give personer, når STEC går amok, og det skyldes primært, at det indtil nu har været meget svært at studere bakteriens...