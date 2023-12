Novo Nordisk Fonden har bevilget 1,8 mia. kr. til at etablere et nyt initiativ, som skal udvikle vacciner mod luftvejssygdomme. Det skriver fonden i en pressemeddelelse. Vaccineinitiativet er blevet til i partnerskab med Københavns Universitet. Det er det første på globalt plan, der udelukkende fokuserer på at forstå, hvordan man kan skabe immunitet i selve luftvejen. Målet er at udvikle nye eller bedre vacciner mod nogle af de mest dødelige luftvejssygdomme, herunder tuberkulose og influenza. Forskningen ved Novo Nordisk Foundation...