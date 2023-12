10,5 mio. kr. er på vej til 14 unge forskningstalenter og to gæsteprofessorer. Danish Diabetes and Endocrine Academy (DDEA) har bevilget pengene, som i år går til klinisk forskning. Det skriver DDEA i pressemeddelelse. »Klinisk forskning udføres ofte af læger. Når de har afsluttet deres første forskningsprojekt – deres ph.d. – forlader de ofte forskningen for at fortsætte deres kliniske karriere på fuld tid. Med vores fleksible kliniske stipendier får de mulighed for at fortsætte deres forskning og kombinere den...