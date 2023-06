Cheflæge får årets uddannelsespris på hjerteområdet

Dansk Cardiologisk Selskab har peget på cheflæge Jens Refsgaard som modtager af årets uddannelsespris. Han får prisen for sin målrettede indsats for at skabe et godt og trygt læringsmiljø på afdelingen for hjertesygdomme på Regionshospitalet Viborg.