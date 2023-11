Formand for screeningsgruppe: Screening for lungecancer vil være en vigtig investering i tidlig diagnostik

Formanden for Dansk Lunge Cancer Gruppes screeningsgruppe Zaigham Saghir glæder sig over regeringens plan om et pilotstudie, som kan bane vejen for et nationalt screeningsprogram for lungekræft. Han foreslår, at studiet gennemføres i Region Sjælland, hvor den forventede gevinst vil være størst.