Hvis der kommer italienske tilstande på danske hospitaler, står private gynækologer klar til at aflaste landets fødeafdelinger.

Private gynækologer klar til at aflaste fødeafdelinger

For at kunne give en hjælpende hånd til landets fødeafdelinger, melder de praktiserende speciallæger i gynækologi sig nu klar til at aflaste sygehusene, hvis nødvendigt.

Praktiserende Speciallæger i Gynækologi (DFKO) har spurgt alle foreningens 84 medlemmer om, hvorvidt de vil aflaste de gynækologiske afdelinger, hvis coronasituationen for alvor presse fødeafdelingerne. Og allerede nu har over halvdelen givet tilsagn, siger formanden for DFKO, Frank H. Pedersen.

»Det betyder, at fødeafdelingerne kan tage sig af alle fødsler, mens vi som praktiserende speciallæger i gynækologi vil kunne tage de fleste akutte patienter med blødninger eller lignende. Så hvis mange læger på fødeafdelingerne bliver syge eller der på anden måde opstår et behov, er vi klar til at hjælpe,« siger Frank H. Pedersen.

De fleste praktiserende speciallæger i gynækologi har allerede selv udskudt en stor del af deres patienter og har derfor mulighed for at tage ekstra ind.

»Og vi har ikke skænket økonomien en tanke. Vi tilbyder hjælpen, for hvis vi får italienske tilstande, er det vigtigt, at vi alle trækker læsset, og så må vi finde ud af økonomien bagefter,« siger Frank H. Pedersen.