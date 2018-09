Populær blodtryksmedicin øger også risiko for sjældne former for hudkræft

Nyt studie viser, at det aktive stof hydrochlorothiazid i flere blodtryksmidler øger risikoen for at få Merkelcelle karcinom, som er en UV-lysfølsom form for hudkræft. Det falder i tråd med tidligere studier, der viser øget risiko for at udvikle en række andre UV-lysfølsomme hudkræfttyper.