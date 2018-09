Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Længe før offentligheden fik besked, valgte lektor Anton Pottegård og hans kolleger fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital at orientere Lægemiddelstyrelsen om, at de havde fundet dokumentation for, at det blodtrykssænkende middel hydrochlorthiazid, HCTZ, øgede risikoen for hudkræft. De kontaktede også Lægemiddelstyrelsens presseenhed for at diskutere deres pressestrategi. Lægemiddelstyrelsen sørgede for, at budskabet blev videregivet […]