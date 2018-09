Boostet immunforsvar før operation skal reducere tilbagefald

Patienters eget immunforsvar kan få en afgørende rolle i behandlingen af kræft, siger kirurger og onkologer fra Sjællands Universitetshospital. En ny tilgang til hele kræftbehandlingen har som mål at reducere risikoen for, at patienter får tilbagefald efter operation. Det kræver en gentænkning af hele det perioperative forløb.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Alt for mange kræftpatienter får tilbagefald og dør, fordi den operation, der skulle helbrede dem, svækker deres immunforsvar så meget, at kræftcellerne får optimale muligheder for at vende tilbage. Det vil forskere på Sjællands Universitetshospital nu gøre noget ved. I et storstilet forskningsprojekt undersøger de, hvordan man kan styrke patientens eget immunforsvar så meget i […]