Pladeaktuel praksislæge: Lad din kreativitet blomstre

Som læger ligger det så indgroet i os, at vi er her for andre, og derfor nok sjældent tager os selv så alvorligt i den grad, der skal til for at turde stå ved sin kreativitet. Jeg vil påstå, at vi som stand ville blive bedre, hvis vi tillod vores indre kreativitet at blomstre og ikke sygne hen, skriver Jannik Falhof, praktiserende læge.