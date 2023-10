Personer med type 2-diabetes får blodpropper i hjerte eller hjerne op til 12 år før personer uden diabetes. Det viser resultaterne af en dansk undersøgelse, som netop er blevet offentliggjort i Journal of the American College of Cardiology. Det er sjældent, at patienter udvikler type 2-diabetes ved et tilfælde. Det er oftest forbundet med en livsstil Michael Mæng, professor og overlæge, afdeling for hjertesygdomme, AUH Samtidig er risikoen mest udtalt blandt unge med nydiagnosticeret type 2-diabetes, hvor brugen af forebyggende...