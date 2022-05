Overvægtige børn skal finde glæden ved fysisk aktivitet i HIIT med kiloene

Højintensiv træning til overvægtige børn skal gavne dem både fysisk og psykisk. Læge og projektleder Charlotte Eggertsen vil med sit forskningsprojekt udfordre, at motion går fra anbefaling til krav i behandlingen af børn med overvægt. Her kan kommunale træningshold målrettet overvægtige børn være en vej at gå.