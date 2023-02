Danske Novo Nordisk kom forleden ud med deres årsregnskab for 2022, og det var især præget af høje tal for salget af deres nye fedmemiddel, Wegovy, som er en ugentlig subkutan injektionsbehandling med 2,4 mg semaglutid. Medicinsk behandling kommer slet ikke til at kunne stå alene, selv om det bør være en mulighed, og – baseret på det her studie – nok også bliver det inden for den nærmeste fremtid Filip Krag Knop, overlæge og leder, Center for Klinisk Metabolisk...