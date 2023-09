Skrøbelige patienter tilbydes for sjældent ny behandling med SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptoragonister

Selvom ældre og skrøbelige patienter kan have særlig god gavn af behandling med SGLT2-hæmmere og GLP-1-receptoragonister for type-2 diabetes, hjertekarsygdom og nyresygdom, bliver de alt for sjældent startet op i behandlingerne. Vi skal være bedre til at informere om, at lægemidlerne er sikre at bruge, siger professor og forskningschef i Hjerteforeningen Gunnar Gislason.