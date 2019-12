Pejlemærke for almen medicin: Vi giver mest til dem med størst behov

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel. Allerede abonnent – log ind E-mail Adgangskode Husk mig Glemt dit password?

Der er ulighed i sundhed, som er socialt betinget. Og så er der ulighed i sundhed for patientgrupper, som sundhedsvæsenet ikke passer til. Ofte følges de to ad, og borgere med færrest ressourcer og størst behov for omsorg og god behandling ender ikke sjældent med at få mindst ud af sundhedsvæsenet. Selv når de faktisk […]