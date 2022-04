Paracetamol får sædceller til at spænde ben for sig selv

Paracetamol er under mistanke for at reducere mænds evne til at få børn. Mens ét dansk studie peger på en mulig mekanistisk forklaring, indikerer et andet dansk studie, at sædkvaliteten ikke er i risiko ved sporadisk brug af det smertestillende middel.