I mandags fejrede den hjemlige kliniske forskning for femte år i træk det forgangne års bedste og mest lovende kliniske forsøg ved arrangementet ‘Danmarks bedste kliniske forsøg og afprøvninger’ i Life Science Huset på Østerbro i København. Eftermiddagens første prismodtager var Signe Øbo Larsen, som selvom hun til daglig ‘bare’ er medicinstuderende på Aarhus Universitet, har gennemført et forskningsprojekt, der har dokumenteret, at lav volumen tarmskylning virker på børn med svær forstoppelse og afføringsinkontinens. Hun vandt prisen for ‘Årets nyhed’,...