Sygeplejerske forsøgt kvalt på Hvidovre Hospital: »Vi har aldrig oplevet en så voldsom episode«

For to uger siden blev personalet på hjerteafdelingen på Hvidovre Hospital udsat for en alvorlig hændelse. En 33-årig mand, der var patient på afdelingen, er anholdt og sigtet for grov vold samt tre tilfælde af vold mod offentligt ansatte.