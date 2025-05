Politikere på Christiansborg er ikke i tvivl: Politiet skal have information om lægelige kørselsforbud

Mens der pågår drøftelser på tværs af flere ministerier for at undersøge, om der er behov for at skærpe reglerne for det lægelige kørselsforbud, lægger flere oppositionspolitikere nu pres på for ændringer.