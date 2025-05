Efter gentagne voldsepisoder: Nu kommer der vagter på hospital

Hospitalsdirektionen på Amager og Hvidovre Hospital har fået nok. Der skal sættes en stopper for overfald og trusler mod personalet. Derfor skal alle hospitalets afdelinger have mulighed for at tilkalde en sikkerhedsassistent. Vi bliver nødt til at gøre mere for at beskytte vores medarbejdere, siger vicedirektør.