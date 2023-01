Igen i år må patienter vente for længe på specialiseret palliativ indsats, viser årsrapporten for 2021 fra Dansk Palliativ Database, der udspringer fra Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe for Palliativ Indsats. Årsrapporten viser også, at selvom ingen af de fem regioner i år rammer standarden på 90 pct, så er Region Midtjylland tættest på med 89 pct., mens Region Hovedstaden har lang vej igen med 62 pct. På landsplan er der dog samlet set en lille forbedring fra 76 pct. i...