Dødeligheden inden for en måned efter en elektiv operation for tarmkræft har på 20 år ændret sig fra 6 pct. til 0,6 pct. for patienter under 75 år, og fra 16 pct. til 3,6 pct. for patienter over 75 år. I samme periode er behandlingen af tarmkræft centraliseret fra 50 til 17 sygehuse, fremgår det af årsrapporten for 2021 fra den landsdækkende database for kræft i tyk- og endetarm. »Forbedringerne er kommet i stand ved et imponerende langt sejt træk...