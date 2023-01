Danske kvinder med brystkræft gennemgår forløb, som overordnet er af tilfredsstillende høj kvalitet, fremgår det af årsrapporten for 2021 fra Kvalitetsdatabase for Brystkræft. For de fleste patienter er den primære behandling operation, omend 10-15 pct. får neoadjuverende kemoterapi forud for operationen. 95 pct. af alle patienter får fjernet og undersøgt mindst ti lymfeknuder som en del af operation med henblik på helbredelse, og forekomsten af lokalt tilbagefald er med 2,4 pct. også tilfredsstillende lav. Derimod er regionernes evne til at...