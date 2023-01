Efter en længere årrække med støt stigende overlevelse blandt danske lungekræftpatienter ser den i den seneste årsrapport for 2021 fra Dansk Lunge Cancer Register nu ud til at være stagneret. I runde tal er mere end halvdelen af alle lungekræftpatienter i live efter et år, 40 pct. efter to år, og godt 20 pct. efter fem år. Selv om femårsoverlevelsen fortsat er forbedret i alle fem regioner, varierer den regionale femårsoverlevelse relativt meget: fra 24,2 pct. i Region Midtjylland til...