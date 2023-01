Målt ud fra det overordnede indtryk af resultaterne fra alle indikatorer i Dansk Blære Cancer Database var behandlingen af patienter med blæretumorer og prognosen efter denne behandling i 2021 meget ensartet og af høj kvalitet ved sammenligning med international standard. Det gælder for eksempel for overlevelsen efter invasiv blærecancer, hvor landsgennemsnittet ligger langt over den fastlagte internationale standard, og for overlevelsen efter fjernelse af blæren ved muskelinvasiv cancer, hvor alle afdelinger lå over resultaterne fra sammenlignelige udenlandske patientkohorter. På enkelte...