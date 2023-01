Styregruppen bag seneste årsrapport fra Dansk Neuroonkologisk Register melder overordnet om flotte resultater inden for det neuro-onkologiske område. Nationalt ligger centrene over standard på indikatorer for overlevelse, MR-skanning, strålebehandling og kemoterapi efter operation samt tid til patologisk diagnostik. Højdespringere på centerniveau er bl.a. Aalborg Universitetshospital, hvor 59 pct. af centrets patienter var i live et år efter operation. Det understreger centrets positive udvikling, da andelen var blot 38 pct. i 2017 og har været støt stigende siden. Standard er 45...