4.357 danske mænd fik stillet diagnosen prostatacancer i 2021, hvilket betyder, at antallet af nydiagnosticerede tilfælde er oppe på samme niveau som før COVID-19-pandemien. Til gengæld ser det ikke ud til, at indførelsen af MR-scanningsbaseret diagnostik endnu har ført til et forventet fald i antallet af nydiagnosticerede prostatacancertilfælde. Forventningen har været, at en bred anvendelse af MR ville kunne frasortere de mænd, der havde klinisk ubetydelig lavrisikosygdom. At brug af MR endnu ikke ser ud til at have påvirket det...