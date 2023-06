Det står efterhånden klart, hvad der sker, når man er i behandling med et lægemiddel, der stimulerer receptoren for inkretinhormonet GLP-1 som for eksempel Novo Nordisk semaglutid – så taber man sig og opnår bedre blodsukkerkontrol. Det tyder på, at selvom man har type 2-diabetes, så virker GIP også på blodsukkeret. Hos raske ser vi bare en effekt på vægten, og den så vi selv ved den lave dosis Filip Krag Knop, professor, overlæge og leder af Center for Klinisk...