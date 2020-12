Nye tal bekymrer: Almen praksis laver meget få lungeundersøgelser

Mere end et halvt år inde i coronakrisen er antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis fortsat i bund. Det viser nye tal fra Danske Regioner. »Uden undersøgelsen kan det være meget svært at vurdere, om patienten er alvorligt syg eller ej,« lyder det fra bekymret overlæge på Vejle Sygehus.

Da statsminister Mette Frederiksen lukkede store dele af landet ned 12. marts, skete det samme for langt størstedelen af de ca. 25.000 lungefunktionsundersøgelser, der laves i almen praksis hver måned.

Men hvor det dramatiske fald i begyndelsen af krisen på ca. 80 pct. var forventeligt, befinder antallet af lungefunktionsundersøgelser sig fortsat på et meget lavt niveau.

Jeg mener, at frygten for corona skal vejes op imod risikoen for at overse uopdaget og alvorlig sygdom. Med sidstnævnte som det mest alvorlige Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge for det lungemedicinske område, Vejle Sygehus

Det skaber bekymring hos Anders Løkke, specialeansvarlig overlæge for det lungemedicinske område på Vejle Sygehus

»Der må efterhånden været opbygget et temmelig stort efterslæb af de her undersøgelser, som der laves rigtig mange af årligt i almen praksis og med god grund. Det kan man ikke se på tallene. Vi er ikke i nærheden af at være tilbage på det normale aktivitetsniveau, og det er for mig at se ret bekymrende,« siger Anders Løkke.

Alvorligt syge patienter risikerer at gå uopdaget

Tallene som Anders Løkke henviser til er udarbejdet af Danske Regioner på vegne af Dagens Medicin og omhandler to lungefunktionsundersøgelser.

Ved den ene undersøgelse måler den praktiserende læge lungefunktionen med en pusteprøve, der særligt bruges til kontroller af patienter med eksempelvis astma eller KOL.

Ved den anden undersøgelse laver lægen først en pusteprøve og giver herefter noget medicin, som udvider luftvejene, og laver så en ny pusteprøve for at se, om lungefunktionen forbedres. Undersøgelsen bruges overvejende i diagnostikken af patienter med åndenød.

»I forhold til den diagnostiske undersøgelse, hvor aktiviteten i september måned fortsat var mere end halveret, er det særligt problematisk. Lungefunktionsundersøgelsen er meget central i udredningen. Så uden undersøgelsen stiger risikoen markant for, at du som læge rammer skævt, og det kan være svært at afgøre, om patienten er alvorligt syg eller ej,« siger Anders Løkke.

DSAM: Op til den enkelte læge

For den enkelte praktiserende læge er lungefunktionsundersøgelser dog ikke uden risiko for selv at blive smittet med COVID-19 og dermed udsætte andre patienter og kolleger i lægeklinikken for potentiel fare.

Sundhedsstyrelsen har i sine retningslinjer for håndteringen af COVID-19 udpeget spirometrier som undersøgelser, ‘der kan udgøre en smitterisiko’.

Og Dansk Selskab for Almen Medicin, som er de praktiserende lægers videnskabelige selskab, opfordrer fortsat lægerne til selv at vurdere om, og hvordan man vil tilbyde lungefunktionsundersøgelserne.

Anders Beich, formand i DSAM, anerkender dog, at der kan være tale om meget vigtige undersøgelser for den enkelte patient. Derfor har DSAM også oprettet en idébank, hvor læger kan inspirere hinanden med løsninger, der kan minimere smitterisikoen.

»Lungefunktionsundersøgelser er meget vigtige i den akutte og subakutte diagnostik. Vi bruger blandt andet undersøgelserne til at afgøre, om åndenøden skyldes lungefunktionen eller hjertet. Det kan også være i en vurdering af, om astmaen er forværret,« siger Anders Beich.

Spiller bolden videre til regionerne

Forklaringen på, at antallet af lungefunktionsundersøgelser i almen praksis ikke er højere, skal ifølge Anders Beich primært findes i de manglende muligheder for hurtige COVID-19 prøvesvar.

»Det, som har været problemet, har været at få prioriteret almen praksis på en måde, der gør, at vi har kunnet tage diagnostikken tilbage under coronakrisen. Siden foråret har vi kæmpet for langt hurtigere prøvesvar til patienterne, inden vi ser dem. Så vi ikke udsætter os selv og andre patienter for unødig smittefare. Det har vi først fået nu. Derfor tror jeg, at vi vil se en stigning i antallet af lungefunktionsundersøgelser inden længe,« siger Anders Beich.

Anders Løkke har imidlertid svært ved at se, hvad de praktiserende læger venter på.

»På Vejle Sygehus laver vi også de her undersøgelser med de samme værnemidler som i almen praksis. Der kan være lokalemæssige udfordringer for den enkelte praktiserende læge, men det kan man organisere sig ud af ved at lave undersøgelserne mandag eftermiddag og efterfølgende spritte af,« siger Anders Løkke.

»Jeg mener, at frygten for corona skal vejes op imod risikoen for at overse uopdaget og alvorlig sygdom. Med sidstnævnte som det mest alvorlige,« siger Anders Løkke.