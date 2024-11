Overlæge om amerikansk hjertekongres: Danske studier var gode

Overlæge og professor Jacob E. Møller er netop vendt hjem fra årets kongres for American Heart Association, og selvom han lagde mærke til flere interessante studier, så han ikke meget, som kommer til at ændre noget for patienter lige her og nu. Et dansk studie imponerede ham til gengæld meget.