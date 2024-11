På andendagen af den årlige kongres for American Heart Association (AHA) trak forsøg med lægemidler flere overskrifter. Blandt de mest interessante præsentationer var et studie, hvori forskere havde undersøgt brugen af lægemidlet edoxaban efter hjerteklapkirurgi til at sænke risikoen for stroke og blodpropper. Warfarin er i dag standardbehandlingen til patienter efter hjerteklapkirurgi, men kræver regelmæssige undersøgelser af blodet for at sikre mod uhensigtsmæssig størkningsaktivitet. Det kræver edoxaban ikke. I studiet (ENBALV) deltog 389 patienter fra Japan. De blev opereret i...