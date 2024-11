Nye behandlinger til hjertesvigt har muligvis ikke gavnet patienter over 80 år

Nyt dansk studie viser, at selvom det i dag går markant bedre med overlevelsen efter hjertesvigt for hjertesvigtspatienter generelt, har alle de nye lægemidler ikke haft den store betydning for overlevelsen for hjertesvigtspatienter over 80 år. Spørgsmålet er, hvordan vi skal håndtere patienterne over 80 år, siger forsker.