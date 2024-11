En næsespray med hjertemedicin til patienter med hjertesvigt er veltolereret og kan gøre det lettere for patienter med hjertesvigt at tage deres medicin samt holde dem ude af hospitalerne. Det er i hvert fald det, som et studie, der netop er blevet præsenteret på den årlige kongres for American Heart Association (AHA), indikerer. I det kliniske studie RSQ-777-02 undersøgte forskere muligheden for at give hjertesvigtsmedicinen bumetanide i en næsespray fremfor intravenøst eller i tabletform. Bumetanide virker hjerte-, nyre- og leverbeskyttende...