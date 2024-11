Hvert år skal hundredvis af danskere i en hjertelungemaskine i forbindelse med en bypassoperation eller udskiftning af en aortaklap. Formålet er simpelthen at stoppe hjertet og give hjertekirurgen arbejdsro, samtidigt med at hjertelungemaskinen overtager funktionen af hjerte og lunger. Studier i både dyr og mennesker har indikeret, at GLP-1-analoger muligvis kan beskytte mod organskade ved brug af hjertelungemaskine, men et nyt dansk studie (GLORIOUS) afviser, at i hvert fald GLP-1-analogen exenatide virker beskyttende. Behandlingen med exenatide gør hverken fra eller...